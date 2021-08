Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Öffentlichkeitsfahndung nach Raub

Wer kennt den Mann auf dem Bild?

Weeze (ots)

Nach einem Raub in Weeze am 4. April 2021 wendet sich die Polizei mit einem Bild des Täters an die Öffentlichkeit: Ein unbekannter Mann, der auffällig gekleidet und mit einem Fahrrad unterwegs war, hatte an diesem Tag gegen 18 Uhr ein Gespräch mit zwei Jugendlichen angefangen, die vor dem Rathaus auf einer Bank saßen. Plötzlich griff der Unbekannte einen der Jugendlichen an, der andere ging dazwischen. Der Mann nahm daraufhin das Fahrrad des Jugendlichen an sich und flüchtete mit diesem und dem mitgebrachten Fahrrad. Eine Überwachungskamera zeichnete den Raub auf. Das Bild des Täters ist unter diesem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/weeze-raub

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zur Identität des abgebildeten Mannes machen? Hinweise nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell