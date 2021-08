Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Diebstahl aus Lager

Straelen-Herongen (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagnacht und Mittwochnachmittag (4. August 2021) gegen 14:30 Uhr sind unbekannte Täter in ein Lager an der Leuther Straße eingedrungen. Offenbar überfuhren sie mit einem Fahrzeug zunächst den Zaun, der das Gelände umgibt. Aus einer Halle rissen sie dann Kabel von der Decke und entwendeten diese. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

