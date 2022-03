Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd/-Feuerbach (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (02.03.2022) in zwei Wohnungen an der Burgherrenstraße und der Fohrenbühlstraße eingebrochen. An der Burgherrenstraße hebelten die Täter zwischen 08.15 Uhr und 19.20 Uhr die Balkontür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf und durchwühlten anschließend Schränke und Schubladen. An der Fohrenbühlstraße hebelten sie zwischen 09.15 Uhr und 22.30 Uhr das Fenster einer Wohnung im Erdgeschoss auf und durchsuchten sie. In beiden Fällen ist noch unklar, ob die Einbrecher etwas stahlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

