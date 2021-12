Polizei Münster

POL-MS: In Schlangenlinien über den Friesenring - Fahrradfahrer pustet 1,66 Promille

Münster (ots)

Polizisten haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (4.12., 02:05 Uhr) einen in Schlangenlinien fahrenden 24-jährigen Radfahrer am Friesenring gestoppt. Der junge Mann war den Beamten aufgefallen, weil er bei seiner Fahrt die gesamte Breite des Radweges nutzte. Bei der Kontrolle rochen die Polizisten Alkohol in der Atemluft. Ein freiwilliger Test zeigte einen Wert von 1,66 Promille, dem 24-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

