Polizei Münster

POL-MS: Mit Tritten und Schlägen Geldbörse gefordert - Polizisten stellen fünf Tatverdächtige

Münster (ots)

Polizisten haben am Sonntagabend (5.12., 19 Uhr) nach einem Raub an der Engelenschanze fünf Täter gestellt.

Die Gruppe geriet mit einem Jungen und zwei Mädchen in Streit. Plötzlich griffen die 13 bis 15 Jahre alten Täter den 16-Jährigen an. Mit Tritten und Schlägen versuchten sie die Geldbörse des Jugendlichen zu rauben. Dieser flüchtete in Richtung Hauptbahnhof. Alarmierte Polizisten stellten die fünf Tatverdächtigen noch in der Nähe. Sie erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell