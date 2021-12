Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter sind am Sonntagabend (5.12., 17:55 Uhr) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Lingener Straße eingebrochen. Ein Bewohner hörte Geräusche, sah nach und entdeckte in der Küche zwei maskierte Einbrecher. Die Täter flüchteten direkt über das Treppenhaus in unbekannte Richtung. Einer der Männer ist etwa 1,85 Meter groß, schlank und war mit einer Ski-Maske, einem Trainingsanzug und Handschuhen bekleidet. Sein Komplize war ebenfalls circa 1,85 Meter groß und etwas kräftiger gebaut. Er trug ebenfalls eine Ski-Maske, eine hellblau-beige Jacke und Handschuhe.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell