Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers-Kapellen - Bürgersprechstunde der Polizei

Wesel (ots)

Am Dienstag, den 03.05.2022, findet in der AWO-Begegnungsstätte in Moers-Kapellen (Ehrenmalstraße 2) die nächste Bürgersprechstunde der Polizei statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr vorbeizuschauen und mit Polizeihauptkommissar Michael Goralczyk vom Bezirksdienst ins Gespräch zu kommen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell