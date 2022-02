Polizei Gütersloh

POL-GT: 33-jähriger Mann droht mit Flasche

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Dienstagnachmittag (22.02., 15.30 Uhr) wurden mehrere Zeugen auf einen Dieb in einem Supermarkt an der Bielefelder Straße aufmerksam. Als der Mann angesprochen wurde, drohte er mit einer Flasche Wodka, welcher er in der erhobenen Hand hielt. Anschließend flüchtete der Mann aus dem Markt. Als er auf der Bielefelder Straße in Höhe des Nordrings durch Polizisten angetroffen wurde, versuchte er zunächst zu flüchten. Der Fluchtversuch misslang. Der 33-Jährige konnte sich zunächst nicht ausweisen. Zudem bestand der Verdacht, dass er unter Drogen stand. Ein Richter ordnete nach einem positiven Drogenvortest die Entnahme einer entsprechenden Blutprobe an. Diese wurde durch einen Arzt entnommen. Die Staatsanwaltschaft legte die Zahlung einer Sicherheitsleistung fest. Am Mittwochmorgen (23.02.) wurde der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

