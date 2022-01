Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Böller explodiert in Ticketautomat

Duisburg (ots)

Unbekannte haben am Dienstagabend (25. Januar) gegen 21:25 Uhr einen Böller in das Auswurffenster eines Ticketsautomaten an der Straßenbahnhaltestelle Lutherplatz (Mülheimer Straße) gelegt und explodieren lassen. Der Automat ist derart beschädigt, dass er nicht mehr benutzt werden kann. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter 0203 2800 zu melden.

