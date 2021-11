Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Vollendeter Wohnungseinbruch

Tönisvorst- St. Tönis (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 03.11.2021, 10:00 Uhr bis 05.11.2021, 20:30 Uhr gelangten bisher unbekannte Täter durch Hebeln einer Balkontür in eine Wohnung auf der Leipziger Straße in St. Tönis. Hier durchsuchten sie mehrere Zimmer und entwendeten nach ersten Erkenntnissen u.a. Schmuck. Hinweise auf Tatverdächtige werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162/377-0 erbeten./tg (949)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell