Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Die Kriminalprävention lädt ein zum Thema: Wie schütze ich mein Kind vor sexuellen Übergriffen?

Viersen-Dülken (ots)

Am 18. November ist der "Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt". Zu diesem Thema lädt die Kriminalprävention der Polizei Viersen zu einer Informationsveranstaltung ein. Die Einladung richtet sich an Eltern und Erziehungsberechtigte von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters. Was ist eigentlich sexueller Missbrauch? Wer sind die Täter/Täterinnen? Wie kann ich mein Kind bestmöglich schützen? An wen wende ich mich? Antworten auf diese Fragen geben die erfahrenen Kriminalbeamtinnen und -beamten in den Räumen der Kriminalprävention, Mühlenberg 7 in 41751 Viersen-Dülken. Die Veranstaltung beginnt am 18. November um 18.00 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich. Über die Rufnummer 02162/377-3137 erreichen Sie den Anrufbeantworter der Kriminalprävention. Hinterlassen Sie bitte Namen, Telefonnummer sowie die Anzahl der teilnehmenden Personen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Sie erhalten einen Rückruf mit der Anmeldebestätigung. Bei der Veranstaltung gilt die 3-G-Regel, ein Schnelltest darf nicht älter als sechs Stunden sein. /wg (948)

