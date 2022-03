Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen an Bord und im Blut

Gronau (ots)

Ein unfreiwilliges Ende hat am Samstag in Gronau die Autofahrt einer 21-Jährigen aus Niedersachsen gefunden. Polizeibeamte hatten ihr Fahrzeug gegen 19.05 Uhr auf der Enscheder Straße kontrolliert. Ein Drogentest schlug positiv an auf den Cannabiswirkstoff THC. In dem mit vier Personen im Alter zwischen 24 und 21 Jahren fanden die Beamten zudem circa 180 Gramm Marihuana. Sie stellten die Drogen sicher und untersagten die Weiterfahrt. Zudem leiteten sie ein Strafverfahren ein und fertigten Berichte an die Führerscheinstelle. Ein Arzt entnahm der Fahrerin in der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachzuweisen.

