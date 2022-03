POL-PDLD: Edesheim - Präventive Alkoholkontrollen

Bellheim/Kuhardt (ots) - Am gestrigen Nachmittag bzw. Abend brachen bisher unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser in Bellheim und Kuhardt ein. Im Ginsterweg in Bellheim gelangten unbekannte Täter über ein Terrassenfenster in das Anwesen und durchwühlten alle Zimmer und Schränke. In dem Zeitraum zwischen 17:45 Uhr bis 20:30 Uhr hebelten bisher unbekannte Täter die Balkontür eines Hauses im Südring in Kuhardt ...

