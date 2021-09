Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten

Recklinghausen (ots)

Am Stadtgarten kam es am Mittwoch, gegen 15:15 Uhr zu einem Auffahrunfall. Aus noch nicht geklärter Ursache fuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Dortmund auf das vor ihm fahrende Auto auf. Der 27-Jährige verletzte sich dabei leicht. In dem Auto vor ihm verletzten sich eine 44-Jährige und eine 7-Jährige, beide aus Bochum.

Bei dem Unfall wurde das Auto der 44-Jährigen auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Hier blieb der Fahrer unverletzt.

Das Auto des 27-Jährigen ist nicht mehr fahrbereit.

Der Sachschaden wird insgesamt auf 6.300 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahmen musste die Straße gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell