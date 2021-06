Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Walzbachtal - Polizei sucht Zeugen nach rücksichtslosen Überholmanövern

Karlsruhe (ots)

Zu rücksichtslosen Überholmanövern auf der Bundesstraße 293 am Dienstagvormittag sucht die Polizei Geschädigte und Zeugen. Eine 54-Jährige fuhr gegen 10.45 Uhr in einer Fahrzeugkolonne von der B 35 auf die B 293 in Richtung Karlsruhe. Im Rückspiegel erkannte sie einen Pkw, der die Fahrzeuge hinter ihr überholte und hinter ihrem Fahrzeug wegen Gegenverkehrs einscherte. Hierbei soll es zu einer gefährlichen Situation gekommen sein. Anschließend überholte der Fahrer des Pkw ihr Fahrzeug und einen davor fahrenden Pkw. Auch hier musste der Überholende knapp vor dem Gegenverkehr wieder einscheren. Danach überholte der Fahrer des schwarzen Peugeot Cabriolet die vorausfahrenden Fahrzeuge.

Die Polizei sucht nun Zeugen die die Überholvorgänge beobachtet haben, oder durch die Fahrweise des bislang unbekannten Fahrers gefährdet wurden. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bretten, Telefon 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

