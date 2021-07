Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Autokorso

Sachbeschädigung an Pkw - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Pkw-Fahrer nahm am Dienstag, 06.07.2021, gegen 23.45 Uhr, mit seinem Fiat 500, Sonderlackierung "Grüner Apfel", an dem Autokorso in der Hauptstraße teil. In Höhe der Hauptstraße 244 kam plötzlich eine unbekannte männliche Person auf das Auto zu und trat mit dem rechten Knie gegen die Beifahrertür des Fiats. Anschließend schlug der Unbekannte noch mit seiner rechten Faust gegen die Beifahrertür. Danach entfernte sich der Unbekannte von der Örtlichkeit. Die Eindellungen an der Beifahrertür machen eine Neulackierung der Sonderfarbe erforderlich. Die Höhe des Sachschadens ist hier noch nicht bekannt, dürfte aber nicht unerheblich sein. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche zu dem unbekannten Mann Hinweise geben können. Der Unbekannte hatte eine Brille auf, soll zwischen 160 und 170 Zentimeter groß und 30 bis 35 Jahre alt sein. Er trug wohl ein Muskelshirt.

