Polizei Wuppertal

POL-W: W - Unfall im Kreuzungsbereich

Wuppertal (ots)

Am 05.02.2022, um 22:31 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Straßen Am Diek und Vor der Beule sowie der Königsberger Straße zu einem Unfall zweier Pkw. Eine 26-jährige Frau fuhr mit ihrem Hyundai i10 in nordwestlicher Richtung auf der Straße Am Diek, als sie im Kreuzungsbereich mit dem Citroen Saxo einer 21-jährigen Frau zusammenstieß, die auf eben dieser Straße in nordöstlicher Richtung unterwegs war. Der Saxo wurde gegen eine Hauswand und einen Stromkasten geschleudert. In der Folge des Unfalls wurden beide Frauen leicht verletzt sowie beide Fahrzeuge schwer beschädigt. Der Sachschaden liegt bei circa 13.000 Euro. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (jb)

