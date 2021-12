Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tageswohnungseinbruch

Windhagen (ots)

Am Dienstag kam es im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 20:30 Uhr in der Straße "Im grünen Ring" in Windhagen zu einem Tageswohnungseinbruch. Bisher unbekannte Täter hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten delikttypisch das Anwesen. Der Tatort wurde von der Kriminalpolizei übernommen. Nach jetzigem Ermittlungsstand entkamen die Täter ohne Beute.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

