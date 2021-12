Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugen gesucht nach weiteren Einbrüchen in Neuwied

Neuwied (ots)

Am vergangenen Samstag kam es in Neuwied erneut zu zwei Einbrüchen. Der erste Einbruch ereignete sich in der Kirchstraße zwischen 12:30 Uhr und 15:00 Uhr. Der zweite Einbruch ereignete sich in der Mennonitenstraße in den Abendstunden zwischen 19:45 Uhr und 21:15 Uhr. Zeugen werden gebeten jedwede Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen der Kriminalpolizei in Neuwied mitzuteilen.

