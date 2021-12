Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ladendiebstahl im REWE

St. Katharinen (ots)

Eine aufmerksame Mitarbeiterin des Supermarktes in St. Katharinen konnte am Dienstag, den 07.12.2021 ein auffälliges Verhalten bei einem Kunden beobachten. Dieser nahm einen Rasierapparat aus dem Regal und verschwand damit im Kühlhaus. Nachdem der Kunde die Kasse passiert hatte, wurde er angesprochen und händigte den Rasierapparat aus, den er in der Jackentasche versteckt hatte. Im Regal wurde die leere Verpackung aufgefunden. Neben einem Hausverbot und einer Vertragsstrafe durch den Supermarkt muss der Ladendieb sich noch einem Strafverfahren stellen.

