Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfalllfucht

Unkel (ots)

Am Montagmorgen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Gartenzaun im Winzerweg in Unkel. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion in Linz dauern an.

