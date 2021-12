Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Sachbeschädigung an Pkw

Betzdorf (ots)

Im Tatzeitraum 06.12.2021, 16.00 Uhr bis 07.12.2021, 11:30 Uhr wurde ein in der Kirchstraße in Betzdorf abgestellter Pkw beschädigt. Ein bisher unbekannter Täter zertrümmerte die Seitenscheibe der Fahrertüre. Hinweise zur Tat an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260.

