Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210507 - 0546 Bundesautobahn 648

5 - Westkreuz Frankfurt: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(dr) Am heutigen Freitagmorgen (07. Mai 2021) ereignete sich am Westkreuz Frankfurt ein Verkehrsunfall, bei dem es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw kam. Der Lkw-Fahrer ergriff mit seinem Fahrzeug die Flucht. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen etwa 08:10 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit einem VW Polo die Verbindungsfahrbahn am Autobahnkreuz Frankfurt-West von der A648 aus Frankfurt kommend zur A5 in Richtung Darmstadt. Zu dieser Zeit war ein Lkw mit Anhänger in gleicher Fahrtrichtung unterwegs und vollzog auf der zweispurigen Fahrbahn einen Spurwechsel. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem auf der rechten Spur fahrenden 19-Jährigen. In der Folge drehte sich der VW und prallte linksseitig in eine Schutzplanke, wo sein Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unverletzt. An der Planke und dem Pkw entstand Sachschaden. Statt anzuhalten und sich nach dem Verunfallten zu erkundigen setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort.

Der Unfallflüchtige war mit einem Lkw mit orangefarbenen Anhänger unterwegs, an dem rotweiße Warnaufkleber (Warntafeln) angebracht waren. Hinweise zum Fahrer liegen nicht vor.

Die Autobahnpolizei Frankfurt bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallfahrer und / oder dessen Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 46400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell