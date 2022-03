POL-BOR: Gescher - Ausgewichen und von der Straße abgekommen

Borken (ots) - Unbekannte haben in Borken an einer Schule erheblichen Sachschaden angerichtet. Nach ersten Erkenntnissen steckten die Täter am Freitag gegen 17.20 Uhr Mülltonnen in Brand, die auf dem Gelände an der Straße Im Großen Esch stehen. Die Behälter brannten vollständig ab, wobei das Feuer auch die Fassade und mehrere Fenster des Schulgebäudes in ...

mehr