POL-BOR: Borken - Scheiben eingeworfen und Container in Brand gesteckt

Ahaus (ots) - Mutmaßlich in Brand gesteckt haben Unbekannte am Freitag in Ahaus den Papierspender in einer öffentlichen Toilette. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 20.30 Uhr in einer WC-Anlage an der Wallstraße. Kräfte der Feuerwehr Ahaus löschten die Flammen. Das Feuer zerstörte den Papierspender und verrußte das Innere des Toilettenhäuschens. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in ...

