Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - E-Scooter-Fahrer nach Unfall gesucht

Borken (ots)

Mit gegenseitigen Entschuldigungen endete am Montagmorgen gegen 08.20 Uhr ein Verkehrsunfall, an dem eine 19-jährige Fahrradfahrerin aus Borken und ein noch unbekannter E-Scooter-Fahrer beteiligt waren. Auf dem Radweg der Heidener Straße, kurz vor dem Kreisverkehr mit der Wilbecke, in Höhe des Zuwegs zum Parkplatz Am Kuhm, war es zu dem Zusammenstoß gekommen. Nach den gegenseitigen Entschuldigungen setzten beide ihre Fahrt fort. Da sich bei der 19-Jährigen kurz darauf Schmerzen einstellten, informierte sie die Polizei. Der Scooterfahrer wird nun gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000 zu melden. Er wird wie folgt beschrieben: Ca. 20 Jahre alt, ca. 190 cm groß, athletische Statur, schwarze kurze Haare, an den Seiten kurz rasiert, dunkle Jeanshose, auffällige blaue Winterjacke mit Kapuze, "südländischer Typ" Er war von dem beschriebenen Zuweg auf den Radweg gefahren - nach dem Unfall fuhr er in Richtung Bahnhofstraße davon.

