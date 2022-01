POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 11.01.2022:

Polizei Salzgitter

Unsachgemäße Entsorgung von Dämmmaterial

Am 03.01. stellten Spaziergänger in Peine- Telgte, in der Nähe der Glindbruchkippe mehrere Müllsäcke fest. Polizisten aus Peine fanden in den insgesamt 8 Müllsäcken Glaswolle und andere Dämmstoffe vor. Einige der rund 100 Liter fassenden Säcke waren aufgerissen und der Inhalt verteilte sich entlang eines Feldweges in der Verlängerung der Hannoverschen-Heerstraße. Hinweise zu den Verursachern bitte an die Polizei in Peine.

