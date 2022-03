POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Bocholt (ots) - Am Donnerstag suchte eine 83-jährige Isselburgerin gegen 16.15 Uhr eine Apotheke in der Bocholter Innenstadt auf und kaufte dort ein. Als sie ca. 15 min später in einem anderen Geschäft bezahlen wollte, befand sich ihre Geldbörse nicht mehr in der Handtasche. Die Geschädigte geht davon aus, in der Fußgängerzone Opfer von Taschendieben geworden zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die ...

