Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: LKW rammt PKW

A 61/Bad Kreuznach (ots)

Am 29.11.2021 gegen 07:30 Uhr rammte auf der A 61 ein LKW beim Spurwechsel einen PKW und beschädigte diesen. Die Fahrerin des blauen Kleinwagens befuhr die A 61 vom Autobahndreieck Nahetal kommend in Richtung Ludwigshafen und nutzte den ganz rechten Fahrstreifen. In Höhe der Anschlussstelle Bad Kreuznach wollte ein LKW vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen wechseln, offenbar um dann anschließend abzufahren. Dabei übersah der Fahrer oder die Fahrerin offenbar den rechts fahrenden PKW der Frau. Diese versuchte noch durch Hupen auf sich aufmerksam zu machen und bremste. Der LKW rammte dann jedoch den PKW und beschädigte diesen an gesamten linken Fahrzeugseite. Der LKW sei dann noch kurz gebremst worden, der Fahrer oder die Fahrerin sei aber dann einfach weitergefahren. Die Schadenshöhe am PKW schätzt die Polizei auf ca. 2500 Euro. Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim erbittet mögliche Zeugenhinweise unter 06701-9190.

