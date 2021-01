Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Einfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, gegen 1:00 Uhr brach im Keller eines Einfamilienhauses in der Speyerer Straße ein Feuer aus. Der Brandherd befand sich in einem Kellerraum, in welchem sich der Sicherungskasten befindet. Erste Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung. Durch das Feuer entstand nach ersten Einschätzungen ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

