Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW fährt auf LKW auf

Gau-Bickelheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW kam es heute Mittag gegen 11:40 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz in Höhe von Waldlaubersheim. Der Fahrer des PKW kollidierte während des beabsichtigten Überholvorganges mit dem Heck des vorausfahrenden, verkehrsbedingt abbremsenden LKW. Der 55-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der 29-jährige Fahrer des LKW wurde nicht verletzt. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des nicht mehr fahrbereiten PKW musste die rechte Fahrspur bis 13.00 Uhr gesperrt werden. Während der Sperrung der rechten Fahrspur entstand ein Rückstau von 6 Kilometern Länge.

