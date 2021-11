Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW landet auf Autodach

A63/Bischheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Sattelschlepper kam es heute Morgen gegen 6:30 Uhr auf der A 63 bei Bischheim. Dort kollidierte in Fahrtrichtung Mainz der PKW eines 60-jährigen Mannes seitlich mit einem Sattelzug. Infolge des Aufpralls überschlug sich der PKW und blieb auf dem Dach liegen. Der 61-Jährige wurde mit Verdacht auf schwerere Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der LKW kam beim Versuch auszuweichen von der Autobahn ab und geriet in den Grünstreifen. Der 56-jährige Fahrer des LKW wurde nicht verletzt. Sein LKW wurde im Front- und im Unterbodenbereich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Der PKW des 60-Jährigen wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. An dem Fahrzeug dürfte ein Totalschaden in Höhe von ca. 4000 Euro entstanden sein. Für die Unfallaufnahme, die Dauer der Bergung und Reinigung der Fahrbahn musste neben der rechten Fahrspur auch kurzzeitig die linke Spur voll gesperrt werden. Aufgrund der Uhrzeit kam es zu einem Rückstau von ca. sechs Kilometern Länge. Die A 63 ist derzeit wieder frei befahrbar. Die Polizei ermittelt nun die Ursache für den Unfall. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Kirchheimbolanden mit 22 Kräften und 7 Fahrzeugen im Einsatz. Die Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim sicherte die Unfallstelle ab.

