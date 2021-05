Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Von der Polizei festgenommen und von der Justiz bereits verurteilt - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 5.5.201, 17:36 Uhr

Warendorf (ots)

Der am Mittwoch, 5.5.2021 von der Polizei vorläufig festgenommene tatverdächtige Ladendieb wurde nun durch die Justiz verurteilt. Die zuständige Richterin des Amtsgerichts Warendorf ordnete letzten Donnerstag zunächst Hauptverhandlungshaft für den 37-Jährigen an. Die Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Warendorf fand am Montag, 10.5.2021 statt und der Beschuldigte wurde zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Die Ermittlungen zu dem tatverdächtigen Mittäter, der mit einem blauen Auto flüchtete, dauern an.

Der Verurteilte sowie der tatverdächtige Mittäter hielten sich am Mittwoch, 5.5.2021, 11.45 Uhr in einem Beelener Verbrauchermarkt am Lilienweg auf. Ein Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl von Rasierklingen und sprach den Georgier an, als er ohne zu bezahlen den Kassenbereich passierte. Der Mann hielt den 37-Jährigen fest und übergab ihn dem Marktleiter. Der mutmaßliche Mittäter konnte aus dem Ladenlokal fliehen und begab sich zu einem Auto, das auf dem angrenzenden Parkplatz stand. Der Ladendetektiv sowie ein Mitarbeiter des Verbrauchermarktes stellten sich dem Pkw in den Weg, um den Unbekannten an der Flucht zu hindern. Der Fahrer wich mit dem Auto nach rechts aus, während die Zeugen nach links auswichen. Dennoch fuhr der Flüchtige dem 53-jährigen Ladendetektiv über den Fuß und verletzte ihn leicht.

Der 37-Jährige verhielt sich gegenüber dem Marktleiter renitent und versuchte sich loszureißen. Als ihm das nicht gelang, holte er das Diebesgut aus seiner Jackentasche. Weiterhin attackierter er die ihn festhaltenden Mitarbeiter. Der Mann wurde von der Polizei vorläufig festgenommen.

