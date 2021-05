Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Einbruch in Firma

Warendorf (ots)

Zwischen Freitagnachmittag (7.5.2021, 15.15 Uhr) und Montagmorgen (10.5.201, 6.30 Uhr) brachen unbekannte Personen in eine Firma an der Beckumer Straße zwischen Stromberg und Keitlinghausen ein. Offensichtlich erbeutete der Täter nichts. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell