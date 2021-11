Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Schwieriger Abschleppvorgang nach Verkehrsunfall in der Baustelle

Gau-Bickelheim (ots)

Gegen 11:30 Uhr kam es im Baustellenbereich der A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen dem Autobahnkreuz und der Anschlussstelle Alzey zu einem Verkehrsunfall, nachdem die 42-jährige Fahrerin eines PKW aus bislang ungeklärter Ursache auf die abgesenkte Fahrbahnbegrenzung auffuhr, infolgedessen auf die linke Fahrzeugseite kippte und nach mehreren Metern auf dem Fahrzeugdach zum Liegen kam. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Da das Abschleppfahrzeug durch den Rückstau im Baustellenbereich zunächst nicht zur Unfallstelle gelangen konnte und die Anfahrt in der Folge über die Anschlussstelle Alzey erfolgen musste, verzögerte sich die Bergung des verunfallten PKW erheblich. Die rechte Fahrspur musste bis 13.50 Uhr gesperrt werden.

