Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Zweimal BLAU

Rhede (ots)

In den vergangenen Tagen und Wochen haben wir vielfach darauf hingewiesen, dass Anfang März ein neues Versicherungsjahr begann und somit die alten Versicherungskennzeichen (BLAUE Schrift auf weißem Grund) ihre Gültigkeit verloren haben. Am Donnerstag kam es zu zwei weiteren Fällen, in denen sich noch die alten Kennzeichen an den Fahrzeugen befanden. Die Beamten leiteten Strafverfahren gegen die Beschuldigten ein und untersagten die Weiterfahrt. Betroffen waren ein 74-Jähriger sowie ein 26-jähriger Mann, beide aus Rhede.

