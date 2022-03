POL-BOR: Gronau - Kellertüren aufgebrochen

Gronau (ots) - Mutmaßlich um einen Pedelec-Akku zu entwenden, brachen Unbekannte in eine Tiefgarage in Gronau ein. Sie öffneten an der Bismarckstraße gewaltsam eine Notausgangstür und gelangten so in das Innere. Der Versuch, einen Pedelec-Akku zu entwenden, misslang, die Wegnahme eines Fahrradtachos gelang den Dieben aber. Zu dem Geschehen kam es zwischen Mittwoch, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 10.00 Uhr. Die Polizei ...

