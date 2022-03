Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Schulfenster eingeworfen

Borken (ots)

Massiv beschädigt haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag zwei Fenster einer Grundschule in Borken: Die Täter warfen das Glas mit Steinen ein. Das Geschehen spielte sich auf dem Gelände der Schule an der Straße Im Großen Esch ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

