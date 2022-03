Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Geschäftsräume

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag brachen noch unbekannte Täter in ein Fitness-Studio an der Straße Im Königsesch ein. Der oder die Täter hatten dazu ein Fenster aufgebrochen. Entwendet wurden ein Schlüsselkasten und ein Schranktresor. Der Tresor wurde dazu aus der Verankerung gebrochen. Ob ein Spendenaufruf der Betreiber das Motiv für die Täter war, ist nicht bekannt. Jedenfalls war durch das Fitnessstudio in den vergangenen Tagen auch in sozialen Netzwerken zu Spenden für die Ukraine aufgerufen worden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

