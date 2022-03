Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Kind leicht verletzt

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Kind am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Stadtlohn erlitten. Der Zehnjährige berichtete, dass er gegen 07.00 Uhr von der Straße Meskesweide kommend die Straße An der Welle überquerte. Dabei habe er sein Fahrrad geschoben. Als er sich bereits mittig auf der Fahrbahn befunden habe, sei ein hellblauer Pkw aus der Straße Pfeifenofen geradeaus weiter in Richtung An der Welle gefahren und mit ihm kollidiert. Die Fahrerin habe erst zurückgesetzt und sich danach aber entfernt, als er selbst aufgestanden sei und die Straße verlassen habe. Die Frau sei etwa 30 bis 40 Jahre alt gewesen, habe mittellanges lockiges blondes Haar gehabt, eine hellblaue geblümte Bluse und eine Brille mit dunkler Fassung getragen. Der Junge suchte nach dem Unfall seine Schule auf, von wo er zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus kam. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

