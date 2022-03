Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht durch Bullifahrer

Gronau (ots)

Einen Schaden in einer geschätzten Höhe von ca. 1.500 Euro hinterließ am Mittwoch gegen 18.30 Uhr ein noch unbekannter Unfallverursacher an einem weißen Pkw Skoda Rapid. Der Wagen stand in einer Parkbucht der Enscheder Straße gegenüber der Jet-Tankstelle. Nach Angaben einer Zeugin war die Fahrerin bzw. der Fahrer eines VW Bulli mit schwarz-gelber Aufschrift beim Rückwärtsausparken gegen den Skoda gefahren und hatte die Fahrt fortgesetzt, ohne sich um die Sache zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat (02562) 9260.

