POL-KA: (KA) Karlsruhe- 66-jähriger Mann in Karlsruhe vermisst - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Seit Mittwoch, dem 23. Juni, wird der zeitweise in Karlsruhe wohnhafte Christian Hoerweg vermisst. Er hat an jenem Tag in den Vormittagsstunden die Wohnung seiner Lebensgefährtin in der Karlsruher Oststadt verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Bisherige Fahndungsmaßnahmen des zuständigen Fachdezernats der Kriminalpolizei führten bisher zu keinen weiteren Erkenntnissen. Auch Überprüfungen möglicher Hinwendungsorte an seinem eigentlichen Wohnort München blieben bislang ohne Erfolg.

Der Vermisste ist 66 Jahre alt, etwa 175 bis 180 cm groß, trägt dunkelblondes, graumeliertes, halblanges Haar. Er ist von schlanker Statur. Möglicherweise ist er in einem Mercedes Benz A-Klasse mit dem amtlichen Kennzeichen M-CH 6699 unterwegs. An der Heckklappe des Wagens ist ein Fahrradträger moniert. Über seine zuletzt getragenen Kleidungsstücke liegen keine konkreten Informationen vor.

Ein Foto des gesuchten Mannes ist unter folgendem Link zu finden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-vermisstenfahndung-2/

Wer zur gesuchten Person auf dem hierzu veröffentlichten Foto sachdienliche Hinweise oder zum aktuellen Aufenthaltsort geben kann, möge sich bitte beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 melden.

