POL-KS: Weihnachtsdekoration und Werbeschild in der Werner-Hilpert-Straße beschädigt

Ermittlungen gegen zwei Polizeianwärter eingeleitet

Kassel (ots)

Am gestrigen Dienstag wurde in Kassel in der Werner-Hilpert-Straße gegen 22.30 Uhr die Weihnachtsdekoration und ein Werbeschild eines Imbisses beschädigt. Als die Polizei vor Ort eintraf, hatten die mutmaßlichen Täter die Örtlichkeit bereits verlassen. Ihre Personalien konnten in der Folge durch Zeugenaussagen sowie sichergestelltes Videomaterial jedoch zeitnah ermittelt werden. Als Tatverdächtige wurden zwei hessische Polizeianwärter identifiziert, die sich dort privat in ihrer Freizeit aufhielten. Sie wurden im September 2021 als Polizeianwärter eingestellt und absolvieren derzeit ein Bachelorstudium an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung in Kassel.

Die hessische Polizei toleriert keinerlei strafbares Verhalten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verfolgt Fehlverhalten konsequent. Die strafrechtlichen Ermittlungen sowie die ebenfalls unmittelbar eingeleitete dienstrechtliche Prüfung dauern an.

