Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verlorene Speiswannen lösen Unfall auf Landstraße aus: Polizei erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Lohfelden/ Söhrewald (Landkreis Kassel):

Verlorene Ladung, in diesem Fall vier Speiswannen, lösten am gestrigen Dienstagabend gegen 17:55 Uhr einen Unfall auf der L 3236 zwischen Lohfelden-Vollmarshausen und Söhrewald-Wellerode aus. Zwei nachfolgende Autos stießen gegen die mitten auf der Straße liegenden Wannen und wurden dadurch beschädigt. Von welchem Fahrzeug die Ladung gefallen war, ist bislang nicht bekannt. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei erbitten Zeugenhinweise.

Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Ost berichtet, war das unbekannte Fahrzeug nach derzeitigem Ermittlungsstand von Vollmarshausen in Richtung Wellerode gefahren und hatte die Speiswannen im Bereich der Bushaltestelle "Naturfreundehaus" verloren. Wenig später waren die nachfolgenden Autofahrerinnen, eine 60-Jährige aus Söhrewald und eine 20-Jährige aus Lohfelden, kurz nacheinander mit ihren Fahrzeugen gegen die schwarzen Wannen gefahren, die in der Dunkelheit schwer erkennbar waren. An dem Hyundai und dem VW entstanden Frontschäden, die sich insgesamt auf rund 3.000 Euro belaufen. Vom Verlierer der Ladung, bei dem es sich einem Zeugenhinweis nach um einen dunklen Pritschenwagen oder Kastenwagen gehandelt haben soll, fehlt bislang jede Spur.

Weitere Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell