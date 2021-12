Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vermisste Claudia G. (37) in Frankfurt gefunden

Kassel (ots)

Kassel/ Frankfurt:

Die seit Sonntag vermisste Claudia G. aus Kassel wurde am gestrigen Dienstagabend am Hauptbahnhof in Frankfurt von einer Streife der Bundespolizei gefunden. Die 37-Jährige war in einem behandlungsbedürftigen Zustand, weshalb ein Rettungswagen sie in ein Frankfurter Krankenhaus brachte.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der Vermissten unterstützt haben.

Die Medien werden gebeten, das Foto der 37-Jährigen soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

