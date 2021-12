Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit gestohlenen Kennzeichen vollgetankt und weggefahren: 16-jähriger Autofahrer nach gefährlicher Flucht quer durch Kaufungen festgenommen

Kassel (ots)

Helsa/ Kaufungen (Landkreis Kassel):

Gleich wegen mehrerer Straftaten muss sich ein 16-Jähriger verantworten, der am gestrigen Montagnachmittag mit einem VW mit gestohlenen Kennzeichen eine gefährliche Flucht vor einer Polizeistreife hinlegte. Mit hoher Geschwindigkeit war er durch Kaufungen gerast, bevor er das Auto stehen ließ und seine Flucht zu Fuß fortsetzte. Nach kurzer Verfolgung konnten die Polizisten den führerscheinlosen 16-Jährigen aus Kassel in einem Garten festnehmen. Den Jugendlichen brachten die Beamten auf das Revier, wo er im Anschluss von seinen Eltern abgeholt wurde.

Zunächst waren die Polizisten des Reviers Ost gegen 13:15 Uhr zu einer Tankstelle in Helsa gerufen worden, nachdem dort ein Autofahrer für rund 42 Euro getankt hatte und einfach weggefahren war, ohne zu bezahlen. Als die zur Anzeigenaufnahme eingesetzte Streife die Kennzeichen des betankten VW Lupo überprüfte, der auf der Videoaufzeichnung zu sehen war, stellten sie fest, dass die Kennzeichen im Oktober dieses Jahres in Vellmar gestohlen worden waren. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Wagen verlief fürs Erste ohne Erfolg. Nur eine halbe Stunde später jedoch kam der gesuchte Lupo der Streife auf der B 7 entgegen. Prompt wendeten die Polizisten den Streifenwagen, um den nach Kaufungen abgebogenen VW anzuhalten und zu kontrollieren. Sofort gab der Fahrer Vollgas und trat die Flucht an. Während der Verfolgung des flüchtenden Autos, die sich quer durch Kaufungen zog, missachtete der Fahrer sämtliche Anhaltesignale der Polizei und erreichte im Wohngebiet gefährlich hohe Geschwindigkeiten. In der Leipziger Straße ließ der Fahrer den VW schließlich stehen und rannte davon. Nach der weiteren Verfolgung klickten in der Straße "Am Stadion" schließlich im Garten eines Einfamilienhauses die Handschellen für den Jugendlichen, denn dort verhinderte ein zwei Meter hoher Zaun seine weitere Flucht. Der 16-Jährige muss sich nun neben Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Kennzeichendiebstahls und verbotenen Kraftfahrzeugrennens auch wegen Tankbetrugs verantworten. Die Ermittlungen zur Herkunft des VW Lupo, der sichergestellt und abgeschleppt wurde, dauern derzeit an.

