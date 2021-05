Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Entwendeter Fahrzeugschlüssel aufgefunden, Besitzer gesucht

Gaggenau (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen konnten Beamte des Polizeireviers Gaggenau am Donnerstag gegen 19.45 Uhr einen Fahrzeugschlüssel, der zu einen Pkw der Marke KIA gehört, sicherstellen. Der Schlüssel wurde vermutlich im Stadtgebiet Gaggenau entwendet und konnte bei einer Durchsuchung eines 38 Jahre alten Mannes in Bahnhofsnähe in dessen Jacke aufgefunden werden. Der Besitzer oder wer Hinweise zur Identität des Eigentümers geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen.

