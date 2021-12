Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 2: Vermisster 61-Jähriger soeben in Linienbus wohlbehalten angetroffen

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden: Der vermisste 61-jährige Axel L. aus Kassel konnte soeben in einem Linienbus in der Bosestraße in der Kasseler Südstadt angetroffen werden. Ein Busfahrer hatte gegen 10:25 Uhr die Polizei wegen einer offenbar orientierungslosen Person in dem Bus gerufen. Wie die dort eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West soeben mitteilt, handelt es bei dem Mann um den gesuchten 61-Jährigen, dem es soweit gut geht. Er wird nun durch die Beamten zurück nach Hause gebracht.

Die Suche nach dem 61-Jährigen ist damit beendet. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich daran beteiligt haben.

Die Medien werden gebeten, das Foto des 61-Jährigen soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

