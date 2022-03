Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Lkw-Spiegel beschädigt

Ahaus (ots)

Gestreift hat ein vorbeifahrender Traktor mit Güllefass am Dienstag in Ahaus-Wüllen den Außenspiegel eines Lkw. Dessen Fahrer hatte gegen 09.35 Uhr von der Wüllener Straße nach links in den Düwing Dyk abbiegen wollen. Dazu hatte sich der auf der Linksabbiegerspur eingeordnet. Seinen Angaben zufolge kam es zu dem Unfall, als rechts neben ihm der Traktor vorbeifuhr. Der Fahrer habe sich entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

