Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - "This is the Federal Police Department"

Vorsicht bei solchen Anrufen

Kreis Borken (ots)

Auch im Kreis Borken wurden in den vergangenen Tagen viele Bürgerinnen und Bürger über eine scheinbar deutsche Mobilfunknummer angerufen. Nach der Rufannahme war eine Bandansage zu hören, die mit den Worten "This is the Federal Police Department" startete. Wer dann noch nicht aufgelegt hat, wurde über eine Lügengeschichte aufgefordert, eine Taste auf dem Telefon zu drücken. Bislang sind keine eingetretenen Schäden bekannt geworden. Aber hinter der Vorgehensweise könnte eine durch die Bedienung der Taste ausgelöste Kostenfalle stecken oder auch andere Betrugsversuche. Fallen Sie nicht auf diese oder ähnliche Maschen herein - legen Sie einfach auf und rufen Sie im Zweifelsfall lieber die echte Polizei an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell